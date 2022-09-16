Луганск, 16 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Киевские боевики открыли огонь по посёлку Нижняя Дуванка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Defense. gov HIMARS

Уточняется, что обстрел по населённому пункту был зафиксирован в 00:15 мск 16 сентября. Всего по посёлку было выпущено четыре ракеты из реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что киевские боевики предприняли попытку наступления по всему фронту. По его словам, противник практически на сегодняшний день находится у границ ЛНР, но оснований для паники нет.