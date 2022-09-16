Ватикан, , 08:28 — REGNUM По мнению папы Римского Франциска, поставки оружия «морально допустимы» в случае, когда оно используется для самозащиты, однако это не способствует миру. Он заявил об этом 16 сентября на пресс-конференции по возвращении из Казахстана.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это политическое решение, которое может быть принято с моральной точки зрения, на условии моральности, этих условий много и о них можно говорить», — сказал он.

При этом понтифик добавил, что в случае желания спровоцировать такими поставками большую войну, торговать оружием или избавляться от ненужного оружия, это, по его мнению, аморально.

«Причины в таких случаях определяют моральность такого акта. Защищаться законно. Есть выражение «любовь к родине»: если не защищаешь что-то, значит ты это не любишь, а если защищаешь, значит любишь», — добавил папа Римский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантическому альянсу нужно сосредоточиться на том, чтобы восполнить запасы оружия, которые истощились из-за военных действий на территории б. УССР.