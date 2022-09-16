Токио, , 08:19 — REGNUM На государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, застреленного во время предвыборного митинга 8 июля, приедут зарубежные делегации высокого уровня, а также многие бывшие главы государств и правительств. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно 16 сентября заявил на пресс-конференции в Токио.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам чиновника, список желающих попрощаться с Абэ на похоронах 27 сентября, объявленный ранее, пополнили президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су, бывший президент Франции Николя Саркози, бывшие премьер-министры Италии и Великобритании Маттео Ренци и Тереза Мэй, а также бывший президент Германии Кристиан Вульф.

Хирокадзу Мацуно «Мы искренне приветствуем это и ждём их».

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Конституционно-демократической партии Японии, являющейся ведущей оппозиционной силой в стране, приняло решение в полном составе бойкотировать намеченные на 27 сентября государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Читайте ранее в этом сюжете: Японская оппозиция объявила о бойкоте похорон экс-премьера Синдзо Абэ