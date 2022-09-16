Бишкек, 16 сентября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Власти Таджикистана и Киргизии договорились о режиме прекращения огня с 07:00 мск, однако, как утверждает киргизская сторона, таджикские военные продолжает их обстреливать. Об этом 16 сентября сообщает погранслужба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизской Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Уточняется, что для прекращения огня и недопущения эскалации конфликта был проведены телефонные переговоры директора пограничной службы ГКНБ Киргизии Уларбека Шаршеева с командующим пограничными войсками ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали о возможности проведения встречи.

«В ходе переговоров главы пограничных ведомств договорились о прекращении огня с 10.00 (07:00 мск) для проведения встречи. Однако таджикская сторона продолжает обстрел киргизских позиций», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время конфликта на границе Киргизии и Таджикистана получили ранения 11 киргизских военнослужащих.