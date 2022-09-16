Омск, , 07:39 — REGNUM До конца недели в Омской области существенных изменений в погоде не ожидается. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Заморозки Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, Омская область находится во власти Скандинавского антициклона. В регионе установилась осенняя, без существенных осадков погода, с перепадами температуры воздуха в течение суток.

В ночные часы температура понижалась до +3…+9 °С, в северных районах области до — 1 °С. В травостое наблюдались заморозки. Днём столбики термометров поднимались до +14…+18 °С.

Синоптики не прогнозируют до конца недели значительных изменений в погоде. В ночные часы может быть слабый ветер и туман. Преобладающая температура воздуха ночью +2…+7 °С. При прояснении возможно падение до слабо отрицательных значений. Днём прогнозируется +14…+19 °С.

Добавим, в Омске максимальная температура воздуха 17 сентября была зарегистрирована в 1940 году (+26,2 °С), минимальная — в 1937 году (-3,4 °С).

Добавим, по данным управления, днём 16 сентября в Омской области ожидается +14…+19 °С. Преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области МЧС предупредило жителей о существенном изменении погодных условий.

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