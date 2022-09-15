Иркутск, , 10:21 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области предупредило о существенном изменении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 сентября местами в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья ожидаются сильные дожди с мокрым снегом.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сотрудники МЧС России напоминают о необходимости учитывать неблагоприятный прогноз погоды при планировании поездок на дальние расстояния и туристических маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, дожди и заморозки в Иркутскую область пришли 13 сентября: отмечалось усиление северо-западного, юго-западного ветра до 17-22 м/с. Также возникли грозы и сильные дожди.

Читайте также: В Иркутскую область идут дожди и заморозки