Тегеран, 16 сентября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Иранский дипломат назвал недавнее заявление Запада против Ирана «позорным», предупредив, что такие действия подрывают усилия по достижению консенсуса на пути возобновления иранской ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Временный поверенный в делах Ирана в ВеликобританииМехди Хоссейни Матин написал в своем Твиттере, что заявление, сделанное европейской тройкой (Великобританией, Францией и Германией) и Соединенными Штатами в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), наносит ущерб атмосфере укрепления доверия на переговорах в Вене.

«В связи с продолжающимися террористическими актами и санкциями против страны США, Великобритания, Германия и Франция выступили с позорным противоречивым заявлением против мер правовой защиты Ирана; лицемерные действия противоречат и подрывают перспективы сделки, заключенной с добросовестными намерениями», — написал он.

В заявлении, которое было зачитано представителем Германии, Исламская Республика обвинялась в отказе сотрудничать с МАГАТЭ.