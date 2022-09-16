Владивосток, 16 сентября, 2022, 06:30 — ИА Регнум. В Приморье продолжают подсчитывать ущерб от прошедших ливней в июле и сентябре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

65.mchs.gov.ru Ливень

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«Из-за непогоды произошли сильнейшие нарушения работы объектов транспортной инфраструктуры, энергетики, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. По предварительным данным, общий размер ущерба составляет почти 4 млрд рублей, и сумма еще уточняется», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

При чрезвычайных ситуациях на территории края погибли пять человек, из 34-х муниципалитетов пострадало 17. Нарушено дорожное сообщение с 45-ю населенными пунктами, электроснабжение пострадало в 44-х. Для аварийно-спасательных и других неотложных работ экстренно были привлечены 716 человек, 292 единиц техники, в том числе Тихоокеанского флота, соседних регионов Дальнего Востока.

Спасено 96 человек. Авиацией и морскими путями эвакуировано более 300 человек и около 40 автомобилей.

Без света остаётся один населенный пункт, десять — отрезанными.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 15 сентября введён режим ЧС федерального уровня.