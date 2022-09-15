Владивосток, 15 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Приморье 15 сентября введён режим ЧС федерального уровня, сообщается на сайте МЧС России.

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Решение принято правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заседание состоялось под председательством главы МЧС России Александра Куренкова с участием губернатора края Олега Кожемяко.

Отмечается, что регион с середины июля находился в условиях непогоды: сход мощного грязевого потока и два тайфуна стали причиной наводнения. Все это привело к самому сильному за всю историю наблюдений нарушению работы транспортной инфраструктуры, энергетики, коммунального и сельского хозяйства.

Предварительный ущерб превышает 3 млрд рублей. В ближайшее время мероприятия по ликвидации последствий ЧС в Приморье будут профинансированы из резервного фонда правительства России.

«Решением комиссии в регионе установлен федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию», — сказал Александр Куренков.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 сентября в Приморье в шести населённых пунктах четырёх муниципалитетах остаётся подтоплено 63 частных дома и 180 приусадебных участков. За сутки восстановлено семь мостов, повреждённым остаётся — 21 мост. Дорожное сообщение нарушено с одиннадцатью населёнными пунктами.