Санто-Доминго, 16 сентября, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Власти Доминиканской Республики на фоне захлестнувшего Гаити насилия приняли решение закрыть в этой карибской стране посольство, консульства и эвакуировать их сотрудников. Об этом 15 сентября сообщает администрация президента Луиса Абинадера.

Lokal_Profil and Myriam Thyes Герб Гаити

В заявлении отмечается, что в Гаити уже «началась немедленная эвакуация всего гражданского персонала посольства и нескольких доминиканских консульств», последовавшая после их закрытия «для защиты доминиканских сотрудников от угрозы насилия, ставшего результатом политического, экономического и социального кризиса в Гаити».

По официальным данным, эвакуированный из Гаити персонал уже прибыл на родину. Возвращение дипломатических работников в Гаити и возобновление работы представительств станет возможным после улучшения властями этой страны ситуации в сфере безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжающиеся в Гаити в течение трёх дней акции протеста против снижения уровня жизни и топливного кризиса в стране переросли в общенациональный бунт, который сопровождается массовыми грабежами и насилием.