Владивосток, 16 сентября, 2022, 06:06 — ИА Регнум. В Приморье в связи с влиянием активного циклона (бывшего тайфуна MUIFA) ночью и днем 17 сентября пройдут сильные дожди. Оперативные службы готовятся к очередной непогоде и предупреждают о мерах предосторожности — объявлено штормовое предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ливень

Читайте также: В Приморье вели режим ЧС федерального уровня — МЧС РФ

По прогнозам синоптиков, дожди принесут от 15 до 40 мм осадков за 12 часов и менее. Утром и днем на севере западных и центральных районов местами ожидается очень сильный дождь с количеством 50 мм и более. В западной половине края и на южном побережье ожидается усиление южного ветра до 17-22 метров в секунду.

Также прогнозируется паводок, выходы рек из берегов.

В связи с ожидаемой непогодой спасательные и аварийные службы Приморья готовы к оперативному реагированию в случае возникновения ЧС.

Спасатели рекомендуют отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 15 сентября введён режим ЧС федерального уровня.