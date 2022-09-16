Вашингтон, 16 сентября, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в связи с отмечаемым 15 сентября Международным днём демократии заявил, что Соединённые Штаты проведут второй международный «Саммит за демократию» в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Демократия

В заявлении американского президента подчёркивается, что США «тесно сотрудничают с другими демократическими странами по всему миру для решения крупнейших глобальных проблем нашего времени», и он с нетерпением ждёт «развития успеха в следующем году на втором «Саммите за демократию».

Джо Байден «Эта вторая встреча мировых лидеров из числа представителей правительств, гражданских обществ, трудовых коллективов и частного сектора даст возможность продемонстрировать, как демократические государства работают над тем, чтобы сделать жизнь людей во всём мире лучше, и активизировать наши усилия по защите от авторитаризма, борьбе с коррупцией и продвижению прав человека».

По словам Байдена, во всём мире демократия подвергается давлению со стороны автократов и нелиберальных сил, посягающих на права человека и фундаментальные свободы. И у себя в Соединённых Штатах «мы призваны подтвердить нашу приверженность защите и сохранению основных принципов американской демократии».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова по итогам декабрьского мероприятия Вашингтона заявила, что Соединённые Штаты наделят участников так называемого «Саммита за демократию» «почётным правом» обслуживать интересы США.