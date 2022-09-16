Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Президент США Джо Байден поручил выделить киевскому режиму дополнительную военную помощь в виде «оборонной продукции и услуг» на сумму до $600 млн. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Белого дома.

Оружие США Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении вашингтонской администрации отмечается, что президент «предоставил госсекретарю США полномочия… выделить до $600 млн на оборонную продукцию и услуги Министерства обороны США, военную подготовку и обучение» для помощи киевскому режиму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация США в ближайшее время объявит о своем решении выделении Киеву очередной пакет военной помощи в размере $600 млн.

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