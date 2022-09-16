Вашингтон, 16 сентября, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден поручил выделить киевскому режиму дополнительную военную помощь в виде «оборонной продукции и услуг» на сумму до $600 млн. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

В заявлении вашингтонской администрации отмечается, что президент «предоставил госсекретарю США полномочия… выделить до $600 млн на оборонную продукцию и услуги Министерства обороны США, военную подготовку и обучение» для помощи киевскому режиму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация США в ближайшее время объявит о своем решении выделить Киеву очередной пакет военной помощи в размере $600 млн.