Вашингтон, 16 сентября, 2022, 03:00 — ИА Регнум. США и Турция заявили о поддержке претензий нацистского киевского режима на всю территорию б. УССР, а также о планах активизировать двустороннее партнёрство в военной сфере. Об этом по итогам переговоров, прошедших в Вашингтоне под председательством первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман и заместителя главы МИД Турции Седата Онала, 15 сентября сообщает пресс-служба Госдепа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турция и США

В совместном правительственном заявлении сторон по итогам третьего раунда так называемого «стратегического диалога» подчёркивается, что «делегации вновь изложили свою непоколебимую поддержку» претензий Киева на всю территорию б. УССР. Также были рассмотрены «пути укрепления координации» действий североатлантического альянса НАТО.

пресс-служба Госдепартамента США «Стороны подтвердили приверженность продвижению мира и стабильности и дальнейшему углублению и укреплению давнего партнёрства США и Турции в области обороны».

Как сообщало ИА REGNUM, администрация США в ближайшее время объявит о своём решении выделить Киеву очередной пакет военной помощи в размере $600 млн.

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