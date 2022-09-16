Ереван, 16 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Действия России по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном имеют пока исключительно мирный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В. Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Mil.ru Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Виктор Надеин-Ревский Россия предприняла достаточно быстрые меры для того, чтобы остановить военные действия, обращаясь к одной и другой стороне. Да, армяне очень недовольны, что мы сохраняем отношения с азербайджанцами. Это понятно. Им хотелось, чтобы Россия заняла однозначную позицию исключительно поддержки армян. Но у России с Азербайджаном отношения, в общем-то, достаточно нормальные и партнёрские и, кроме того, действия Азербайджана увязаны с позицией Турции, которая при любых азербайджанских нарушениях всегда будет исключительно на стороне Азербайджана. Тем не менее, Россия предприняла шаги, которые от неё требовались и по договору с Арменией, в том числе. Москва немедленно потребовала прекратить огонь, остановить любые атаки и, соответственно, отвести войская на ранее занимаемые территории. В принципе, остановить азербайджанские атаки можно, воздействуя на Баку политическими методами, а если понадобиться и военными мерами. Но Россия, естественно, предпочитает пока ограничиваться политическим методами и остановкой самого этого азербайджанского наступления, прекращения ударов по мирным населённым пунктам.

Напомним, что 12−14 сентября Азербайджаном были осуществлены артиллерийские обстрелы позиций армянской армии, а также армянских городов и деревень.