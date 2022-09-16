Брюссель, 16 сентября 2022, 01:07 — REGNUM Страны НАТО должны оснастить боевиков киевского режима, которым предстоит воевать на территории б. УССР в условиях суровой зимы, необходимым зимним снаряжением и оборудованием. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 сентября заявил в эфире телеканала CNN.
Как сообщало ИА REGNUM, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО оживить свою военную промышленность для ускоренного производства вооружения, запасы которого снизились из-за поддержки киевского режима.
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