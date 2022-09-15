Багдад, 16 сентября, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Самолет иранской авиакомпании Ata Airlines экстренно приземлился в аэропорту иракского города Эн-Наджаф сразу после вылета, сообщило агентство Shafaq.

(сс) ThePixelman Самолет

С момента отрыва от земли до запроса на посадку прошло 20 минут. У экипажа самолета возникли проблемы с управлением воздушного судна. Оказалось, что в аэропорту в спешке забыли закрыть у лайнера люк багажного отсека.

Если бы полет был продолжен, то могла бы произойти катастрофа с разрушением самолета на две части. На борту воздушного судна находились более 150 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в аэропорту румынской столицы Бухареста экстренно сел пассажирский самолет румынской авиакомпании TAROM. Он вернулся к месту вылета через 30 минут из-за разгерметизации кабины пилотов.