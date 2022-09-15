Рига, 16 сентября, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Латвийский парламент принял 15 сентября законопроект о приостановке действия трëх двусторонних документов между Латвией и Белоруссией. Проект закона рассмотрен в срочном порядке и вступит в силу 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба латвийского Сейма.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Приостанавливается соглашение об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных территорий. Также не будут работать договоры о взаимной помощи в таможенных делах и воздушном сообщении.

Как сообщалоИА REGNUM, соглашение между правительствами Латвии и Белоруссии об упрощëнном приграничном перемещении было заключено для облегчения поездок жителей обеих стран. Оно вступило в силу 1 августа 2008 года. Целью соглашения было развитие дружественных добрососедских отношений между странами.