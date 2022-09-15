Минск, 16 сентября, 2022, 00:38 — ИА Регнум. За время нахождения белорусских земель в составе Польши в межвоенный период появился один из первых концлагерей в Европе, где истязали белорусов. Это даëт Белоруссии повод говорить о возможности требовать с Польши репарации. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил аналитик Белорусского института стратегических исследованийАлексей Авдонин.

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Авдонин напомнил о желании польских властей получить репарации от Германии за Вторую мировую войну. По его словам, если исходить из длительности оккупации, полякам придется заплатить Белоруссии гораздо больше, чем они надеются получить от ФРГ.

«Сейм Польши принял решение о выставлении репараций Германии, размер их польскими политиками оценивается в $1,3 триллиона. Но это за фактически пять лет оккупации. А если брать весь период [оккупации поляками Западной Белоруссии] — чуть более 17 лет, получается, что они нам должны около $5 триллионов», — заявил аналитик.

Как сообщалоИА REGNUM, лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский 1 сентября заявил, что Польша потребует от Германии репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. В Германии на это заявили, что вопрос репарационных требований Варшавы к Берлину за преступления нацистов во время Второй мировой войны считают исчерпанным.