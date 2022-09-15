Вашингтон, 16 сентября, 2022, 00:08 — ИА Регнум. Netflix выпустил трейлер комедии The Curse of Bridge Hollow. Об этом сообщает портал Afisha.

Цитата из трейлера Марлон Уайнс в к/ф The Curse of Bridge Hollow режиссёра Джеффа Уодлоу

Опубликованный ролик показывает главных героев картины — отца и дочь, которым предстоит остановить злобных духов в Хэллоуин. Главные роли в фильме исполнят Марлон Уайнс («Очень страшное кино») и Приа Фергюсон («Очень странные дела»), а режиссёром выступит Джефф Уодлоу («Остров фантазий»).

Напомним, премьера The Curse of Bridge Hollow намечена на 14 октября 2022 года. Появится ли лента в России — неизвестно.