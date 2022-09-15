Москва, 15 сентября, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Более 20 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в четверг, 15 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

Согласно онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Домодедово» отменено два рейса и ещё восемь рейсов задерживается, в «Шереметьево» отменено четыре рейса и два рейса задержано, во «Внуково» задерживается восемь рейсов.

Ранее управление МЧС по Московской области предупредило, что на территории региона до утра 16 сентября ожидается туман с видимостью 200-700 метров.