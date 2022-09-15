Москва, , 23:22 — REGNUM Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу команды над воронежским «Факелом» в матче второго тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России 2022/23 (3:0).

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«Мы не пропустили сегодня и смогли добиться победы у себя дома. Легких мачте в футболе не бывает. Сегодня наши ребята показали хороший уровень готовности и отношение к матчу. Очень важно, что три мяча забили три форварда. У нас хорошая конкуренция в команде», — цитирует Абаскаля издание «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Факел» проходил 15 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Забитыми мячами в составе «красно-белых» отметились Павел Мелешин (4’), Квинси Промес (34’ Михаил Игнатов) и Александр Соболев (76’ Георгий Джикия).