Никосия, , 23:15 — REGNUM 31-летний российский форвард Александр Кокорин, забив в ворота «Кармиотисса» в матче 4-го тура чемпионата Кипра, отметился первым голом за «Арис» из Лимасола.

Александр Кокорин на тренировке Soccer0010.com

Александр Кокорин выступает за «Арис» с 31 августа 2022 года после перехода из итальянской «Фиорентины» на правах аренды. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского нападающего в 800 тысяч евро.

Действующее соглашение Кокорина с «Фиорентиной» рассчитано еще на два года до конца сезона 2023/24.

В последний раз Александр Кокорин забивал 29 ноября 2020 года в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Спартак» — «Ротор» (2:0).