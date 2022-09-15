Воронеж, , 23:03 — REGNUM Генеральный директор воронежского футбольного клуба «Факел» Роман Асхабадзе заявил, что клуб не обращался к Сергею Юрану и Игорю Черевченко на предмет возможного назначения на пост главного тренера основной команды.

Игорь Черевченко Soccer.ru

«Я ни с кем не общался — ни с Юраном, ни с Черевченко. Не вели с ними переговоров. Когда будет принято решение? В ближайшее время. Максимум тур-два», — цитирует Асхабадзе «Матч ТВ».

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко был отправлен в отставку 6 сентября 2022 года. Об этом сообщили на официальном сайте воронежского клуба.

На данный момент «Факел» с одной победой и семью набранными очками занимает 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.