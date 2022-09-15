Приштина, Сербия, 15 сентября, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Министр образования Косово Арберие Накавци 14 сентября сообщила о том, что ряд косовских школ в Джяковице прервали забастовку и приступили к занятиям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Нагавци призвала учителей возвращаться в школу и не лишать школьников возможности получать образование и общаться с товарищами.

«Я благодарю преподавателей Джяковицы и всех учителей в Косово, которые верно поняли ситуацию и наше требование о начале учебы, а также оценили серьезные меры правительства Косово по улучшению финансового положения всех граждан, включая преподавателей и их семьи».

Напомним, с 25 августа косовские преподаватели бастуют и требуют прибавки к заработной плате в размере €100 до принятия закона о заработной плате бюджетников.