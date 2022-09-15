Вашингтон, 15 сентября, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Москва должна немедленно согласиться на условия Вашингтона по обмену осуждёнными, сообщила 15 сентября журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

The White House Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер «Россия должна принять наше предложение, должна принять его сегодня же».

Напомним, США настаивают на обмене российского гражданина Виктора Бута, томящегося в американской тюрьме, сразу на двух американцев – Пола Уиллана и Бриттни Грайнер, осуждённых в РФ.