Курск, 15 сентября, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт поддерживает идею главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о «самомобилизации» в субъектах Российской Федерации. Об этом он сообщил вечером 15 сентября в своем Telegram-канале.

Телеграм-канал Романа Старовойта Село Тёткино в Курской области после обстрела

«Поддержу призыв Рамзана Кадырова. Да, сейчас каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своем посту и помогать нашим войскам… Также ведется набор добровольцев в мобилизационный людской резерв, который предназначен для защиты рубежей Курской области, ликвидаций ЧС и стихийных бедствий. Новобранцы будут проходить соответствующее обучение и также получат необходимое снаряжение», — написал Старовойт.

Кроме того, он напомнил, что более 800 добровольцев из Курской области уже участвуют в спецоперации на территории бывшей УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 сентября Рамзан Кадыров призвал все регионы России начать «самомобилизацию» и каждому субъекту РФ выставить не менее тысячи обученных и оснащенных добровольцев для борьбы с неонацизмом.