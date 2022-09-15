Москва, , 22:30 — REGNUM 30-летний нидерландский нападающий Квинси Промес сравнялся с Андреем Тихоновым по количеству голов за московский футбольный клуб «Спартак». Гол в ворота воронежского «Факела» стал для Промеса 90-м в составе «красно-белых».

Квинси Промес Алексей Колчин © ИА REGNUM

На данный момент Квинси Промес и Андрей Тихонов делят седьмое место в списке лучших бомбардиров клуба. На шестой строчке со 106-ю голами находится Егор Титов.

В текущем сезоне Квинси Промес принял участие в 12-ти матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

Промес вернулся в «Спартак» 24 февраля 2021 года, перейдя из амстердамского «Аякса» за 8,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.