Москва, , 22:20 — REGNUM Вице-премьер России Александр Новак считает, что газопровод «Сила Сибири 2» станет для РФ фактически заменой так и не запущенному в строй, но полностью готовому газопроводу «Северный поток — 2». Об этом Новак заявил сегодня, 15 сентября, в интервью телеканалу «Россия 1».

Александр Новак Minenergo.gov.ru

Напомним, что еще в конце июля 2022 года глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что строительство газопровода"Сила Сибири — 2» должно быть завершен к 2024 году.

При этом газопровод является не только экспортным, он также свяжет воедино газотранспортные инфраструктуры запада и востока России, будет способствовать газификации Восточной Сибири. Что касается экспорта, то по «Силе Сибири — 2» можно будет экспортировать до 50 млрд кубометров газа в год.

В ходе интервью, Новака спросили, сможет ли «Сила Сибири-2», направленная на восток, заменить России «Северный поток-2», проложенный в Германию.

«Ну, фактически — да», — ответил Новак.