Монако, , 22:09 — REGNUM Французский футбольный клуб «Монако» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2022/23 потерпел минимальное поражение от венгерского «Ференцвароша» со счетом 0:1. Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II».

Футбольный клуб «Монако»

Единственный гол на 80-й минуте встречи забил 29-летний венгерский центральный полузащитник Балинт Вексей после передачи Адамы Траоре. Желтые карточки получили Мухамед Бешич, Брель Эмболо и Адама Траоре.

Стартовые составы команд:

«Монако»: Нюбель, Вандерсон (Агилар, 46’), Бадиашиль, Дисаси, Энрике, Сарр (Боаду, 81’), Камара, Головин (Якобс, 73’), Фофана, Бен-Йеддер (Эмболо, 65’), Диатта (Аклиуш, 46’).

«Ференцварош»: Либус, Ммаэ, Кнустер, Ботка, Уинго, Бешич (Вексей, 69’), Нгуен (Гояк, 64’), Лэйду, Ммаэ (Боли, 64’), Закариассен (Эсити, 90’), Траоре.