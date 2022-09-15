Молдавия, , 22:02 — REGNUM 15 сентября в Кишиневе на стадионе «Зимбру» футбольный клуб «Шериф» в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23 уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

Криштиану Роналду Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «манкунианцев» отметились Джейдон Санчо (17’ Кристиан Эриксен) и Криштиану Роналду (39’ пенальти). Желтые карточки получили Патрик Кпозо и Лиайи Атимвен.

Составы команд:

«Шериф»: Коваль, Кпозо, Раделич, Кики, Зохури, Диоп, Бадоло, Киабу, Уаттара (Пернамбуко, 73’) Аканби (Визеу, 73’), Атимвен (Салифу, 81’).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Маласия, Варан, Мартинес (Магуайр, 89’), Далот (Шоу, 70’), Фернандеш, Мактоминей (Каземиро, 46’), Эриксен, Антони (Гарначо, 90’), Санчо, Роналду (Эланга, 81’).

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с одной победой и тремя набранными очками занимает второе место в турнирной таблице группы E. «Шериф» с тем же количеством очков располагается позицией ниже.