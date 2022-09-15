Копенгаген, 15 сентября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. 15 сентября в Хернинге (Дания) на стадионе «МСХ Арена» футбольный клуб «Мидтьюлланн» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2022/23 разгромил римский «Лацио» со счетом 5:1.

ФК «Лацио»

Забитыми мячами в составе датского коллектива отметились Паулиньо (26’ Эвандер Феррейра), Сори Каба (30’ Андрес Дрейер), Эвардер Феррейра (52’ пенальти), Густав Исаксен (67’ Эвардер Феррейра) и Эрик Святченко (72’ Эвандер Феррейра). Единственный гол «орлят» на 57-й минуте встречи забил хавбек сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич (57’ Чиро Иммобиле).

Желтые карточки получили Паулиньо, Йонас Лессль и Алессио Романьоли. Матч обслуживала черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем. Ассистенты главного судьи — Милован Джукич и Владан Тодорович.

«Мидтьюлланн», одержав первую победу в группе F и набрав три очка, поднялся на второе место. «Лацио» с тремя очками опустился на третью строчку.