Москва, 15 сентября, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Российским войскам после стабилизации фронта необходимо будет идти в атаку на вооруженные формирования киевского режима. Об этом 15 сентября заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

По его словам, выиграть любой вооруженный конфликт, постоянно находясь в обороне, просто невозможно.

«Что касается обстановки на линии боевого соприкосновения. Хорошо, что наши войска закрепились на новой линии обороны. Но опять-таки, ещё никто не выигрывал вооружённого противоборства обороной. Это не значит, что я призываю сейчас ринуться в атаку. Это факт вооруженной борьбы — ничего не выиграем мы обороной. Единственный способ одержать победу в противоборстве — разгромить врага наголову», — сказал Ходарёнок.