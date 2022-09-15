Москва, 15 сентября, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Киев пытается дестабилизировать обстановку в Луганской Народной Республике (ЛНР) при помощи информационных вбросов. Об этом 15 сентября заявил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, киевский режим пытается посеять панику среди жителей ЛНР, вбрасывая в информационное пространство разного рода фейки.

«Такой информационной атаки со всех щелей давно не было. Они (киевский режим — прим. ИА REGNUM) ещё на электронные адреса присылают сообщения, что заминированы наши учреждения. Информационных атак огромное количество — сообщений с запугиванием приходит огромное количество», — сказал Марочко.