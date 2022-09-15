Москва, 15 сентября, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Тема, которая многих волнует — это Донбасс, это освобожденные территории, в том числе Мариуполь. Город сейчас оживает, по сути, он уже живет мирной жизнью и активно подготавливается к зиме. На данный момент готовность — 80%. Это неплохой показатель, — сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

Дарья Антнова, ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«В целом строительство Мариуполя идет по разработанному мастер-плану, в работах участвуют 10 тысяч строителей, есть понимание по срокам восстановления каждого строения. Планируем дальше темпы наращивать. Силами строителей и местных жителей, и при поддержке наших регионов город будет продолжать активно строиться и дальше развиваться», — отметил Марат Хуснуллин.