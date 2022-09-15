Лос-Анджелес, США, , 20:46 — REGNUM Актёр Тимоти Шаламе рассказал в разговоре с британским журналом Vogue, какой совет ему дал коллега Леонардо Ди Каприо. Интервью с артистом опубликовано на сайте издания 15 сентября.

Тимоти Шаламе Цитата из к/ф «Французский вестник». Реж. Уэс Андерсон. 2020. Германия, США

По словам Шаламе, Ди Каприо назвал две вещи, от которых актёру стоит отказаться. «Никаких тяжелых наркотиков и фильмов о супергероях», — посоветовал он.

ИА REGNUM напоминает, что Тимати Шаламе и Леонардо Ди Каприо работали вместе над фильмом «Не смотрите наверх» (2021). Помимо них в картине Адама Маккея сыграли Дженнифер Лоуренс, Роб Морган, Джона Хилл, Марк Райлэнс, Тайлер Перри.

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