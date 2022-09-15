Москва, 15 сентября, 2022, 21:46 — ИА Регнум. В Мурманске состоялась торжественная церемония старта экспедиции «Северный полюс-41». Команда учёных и полярников Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) впервые отправится в Арктику на новой ледовой самодвижущейся платформе «Северный полюс». Научный состав экспедиции поднялся на борт судно, где они начали настраивать оборудование и готовиться к выходу в рейс. После того, как все приготовления будут завершены, «Северный полюс» выйдет из порта Мурманска в сторону Новосибирских островов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс»

«Благодаря многолетнему кропотливому труду конструкторов, инженеров, специалистов, Россия обладает не имеющей мировых аналогов платформой, на борту которой организованы все условия для ведения научно-практической деятельности в суровых широтах. Рассчитываю, что работа ЛСП «Северный полюс» станет серьёзным вкладом в развитие нашего исследовательского флота, в обеспечение мощного технологического задела и укрепление позиций отечественной науки. А нынешняя экспедиция откроет яркую страницу в истории освоения Арктики, будет способствовать результативным изысканиям в области климата, экологии, биологии, океанологии и других важных дисциплин», — отметил президент РоссииВладимир Путин в своём обращении.

«Практические результаты будущих исследований крайне важны для успешной реализации стратегии развития арктической зоны и основ государственно политики в Арктике. Символично, что мы даём старт новым масштабным исследованиям в год, когда президент России объявил о проведении десятилетия науки и технологий. Выполнение такой программы на «Северном полюсе» станет беспрецедентным комплексным экспериментом», — сказал председатель правительства РоссииМихаил Мишустин.

«Наша платформа — уникальное мировое изобретение. Аналогов ей нет, и не будет. «Северный полюс» — это дань великому прошлому и путь к новым открытиям. Горжусь, что был причастен к строительству платформы. Горжусь, что знаком с капитаном первой экспедиции. Хочу сказать огромное спасибо Росгидромету и Институту Арктики и Антарктики, что воплотили мечту полярников в жизнь. Теперь учёные могу в безопасности работать в суровых условиях, а не как раньше в палатке, на льдине среди Северного Ледовитого океана. Уверен, что полярники сделают немало научных открытий и проведут важные исследования. Желаю вам именно этого — научного везения и исследовательского азарта. Время первооткрывателей не прошло, оно все еще продолжается», — сказалАлександр Козлов, министр природных ресурсов и экологии России.

Судно прибудет к месту начала дрейфа в начале октября. На данный момент специалистами ААНИИ проводится мониторинг за пятью льдинами, которые будут пригодны для размещения «Северный полюс-41». Судно будет вмораживаться в льдину примерно 7−10 дней. Одной из ключевых задач экспедиции станет комплексное изучение Арктики в системе «атмосфера — ледяной покров — океан».

Отметим, что ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» стала третьим судном Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Контракт на проектирование и строительство платформы был подписан осенью 2018 года. 21 мая 2022 года «Северный полюс» вышел на ходовые испытания и передан в эксплуатацию в августе 2022 года. Судно может выдерживать экстремально низкие температуры, принимать на борту вертолёты типа Ми-8 АМТ (Ми-17). Платформа может развивать скорость не менее 10 узлов, а запаса топлива хватит примерно на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, научно-исследовательское судно «Академик Трёшников» отправилось в свою очередную экспедицию 13 сентября. Основными задачами «Академика Трёшникова» являются замена сотрудников полярных станций, перевозка грузов, вывоз отходов, научно-исследовательские работы, а также анализ природных явлений в океане.

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