Москва, 15 сентября, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Встреча российского президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в городе Самарканде (Узбекистан) на саммите ШОС прошла как всегда прекрасно, сообщил 15 сентября журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров. Мюнхен

Отвечая на вопрос Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин», Лавров сказал, что всё прошло «прекрасно, как обычно». И на сей раз переговоры прошли «по-деловому, конкретно, с обсуждением задач, которые стоят перед соответствующими министерствами и ведомствами».

Говоря о двусторонних отношениях Москвы и Пекина, Лавров резюмировал: «У нас полное совпадение оценок международной обстановки, здесь у нас нет никаких расхождений».