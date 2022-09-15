Москва, 15 сентября, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Высокоточные удары по гидротехническим сооружениям в районе города Кривой Рог существенно осложняют наступательные действия киевских боевиков на херсонском участке фронта. Об этом 15 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

geralt Взрыв

По его словам, подобную тактику регулярно применяют страны НАТО. Кроме того, киевский режим всегда не стеснялся наносить удары по объектам критической инфраструктуры ДНР и ЛНР.

«Теперь эту тактику применили мы. Понятно, что эти удары не носили цели ударов ради ударов. И задача стояла поднять уровень воды в водных преградах, чтобы изолировать противника и не дать ему перемещаться. В итоге цели были достигнуты. Уровень воды в реке Ингулец поднялся, и противник оказался отрезанным. Он не может осуществлять наступательных действий. Сейчас ситуация у нас там достаточно стабильная. Само применение такой тактики показало, что одним точным ударом можно сорвать планы противника», — сказал Ходаковский.