Вена, 15 сентября, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Резолюция по итогам визита в начале месяца экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС опубликована 15 сентября, сообщает Reuters.

Министерство обороны Российской Федерации Запорожская АЭС

Резолюция была принята сначала МАГАТЭ, а затем поддержана Советом управляющих ООН по надзору за ядерной энергетикой. Авторы документа потребовали, чтобы «Россия прекратила оккупацию Запорожской атомной электростанции» на территории б. УССР.

Добавим, что в составе этого совета 35 стран. Против проголосовали только Россия и Китай, заявив, что резолюция основывается на «политически мотивированной лжи и ошибках».

Напомним, эксперты МАГАТЭ побывали на Запорожской АЭС, не могли определить, кто осуществляет обстрелы станции, несмотря на очевидное — стрельбу ведут ВСУ. В итоге, вернувшись из Энергодара, они сделали антироссийские выводы.