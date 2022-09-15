Белгородский район, Белгородская область, 15 сентября, 2022, 19:37 — ИА Регнум. От обстрела войск киевского режима вновь пострадало приграничное село Нехотеевка Белгородской области. Об этом вечером 15 сентября в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ctu.customs.ru На таможне

Первоначально сообщалось о попадании боеприпаса в заправочную станцию. После проверки информации установлено, что один из снарядов угодил в таможенный терминал, где и возник затем пожар. Территория АЗС не пострадала, она давно не работает и на ней не хранится топливо.

Ранее 15 сентября бандеровцы обстреляли село Красный Хутор, глава поселения доложил, что новые разрушения зафиксировали в 14 домовладениях.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красного Хутора накануне отселили.