Москва, 15 сентября, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Киев может попытаться нанести массированный удар на любом участке фронта. Об этом 15 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

«Киев пытается держать нас в неведении, с какого направления будет нанесен удар. Сейчас мы ждем активизации на любом участке. Противник может активизироваться на любом направлении», — сказал Ходаковский.

При этом комбат ДНР отметил, что союзные силы готовятся к атаке киевских боевиков.

«Мы принимаем все меры. Подготовительные работы ведутся на всех участках. По всем направлениям едет техника — то есть ресурс есть», — сказал Ходаковский.