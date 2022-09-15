Подгорица, , 18:50 — REGNUM Правительство Черногории может занять максимум 150 млн евро у отечественных банков, подтвердили изданию Pobjeda несколько источников в банковском секторе.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ребалансировка бюджета, которую правительство приняло во вторник, предусматривает, что к концу года государство займет 350 миллионов евро. Впервые за последние десять лет деньги будут использованы для текущего потребления, и министр финансов Александр Дамьянович объявил, что займ будет за счет выпуска государственных векселей и заключения кредитных соглашений с местными банками.

Несколько банкиров сообщили газете Pobjeda, что общая сумма кредита черногорских банков перед государством составляет 900 млн евро, и что у них невозможно будет занять 350 млн евро. В эти 900 миллионов евро банкиры включают долг, основанный на государственных облигациях и прямом кредитовании правительства и государственных компаний, а также кредиты банков пенсионерам и государственным служащим.