Ницца, Франция, , 22:22 — REGNUM Во Франции произошла драка бывшего боевика ВСУ с двумя беженками с территории бывшей УССР. Обе стороны заподозрили друг друга в том, что они русские, сообщает 15 сентября портал 20 Minutes со ссылкой на прокурора Ниццы Ксавье Бонома.

Ukraina uber alles! Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным французских правоохранителей, 11 сентября в городе Рокбрюн-Кап-Мартен уроженец бывшей УССР вступил в словесную перепалку с двумя женщинами, а затем нанес им несколько ударов, обвиняя их в том, что они «русские агрессоры».

В свою очередь, потерпевшие дамы обратились в полицию, указав в заявлении, что на них на почве национальной неприязни напал русский мужчина.

При этом отреагировавший на инцидент пресс-секретарь министра иностранных дел киевского режима Олег Николаенко заявил, комментируя этот случай, что «агрессоры должны быть наказаны».

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