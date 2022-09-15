Москва, , 18:37 — REGNUM Отопление в жилых домах Москвы начнут включать 18 сентября. Об этом 15 сентября сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил заместитель мэра города Петр Бирюков, отопительный сезон в Москве стартовал досрочно из-за резкого похолодания. На данный момент отопление включается по заявкам администраций социальных объектов — школ, детских садов, спортивных и медицинских учреждений.

«В воскресенье, 18 сентября, с учетом погодных условий начнем пуск тепла в жилые дома, на следующей неделе — на промышленные и торговые объекты. Процедура займет несколько дней», — сказал Бирюков.

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