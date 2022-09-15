Москва, , 18:29 — REGNUM Все системы и тепловые сети Москвы готовы к началу отопительного сезона. Об этом 15 сентября сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Отопительный сезон Bloknot-volzhsky.ru

«Подготовка к отопительному сезону в городе стартовала в мае и была завершена в установленный срок — к 1 сентября. Всего подготовили более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых многоквартирных домов», — сказано в сообщении.

Также указывается, что на территории города были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, чтобы заранее выявить ненадежные участки и привести их в порядок.

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