Будапешт, 15 сентября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил Европарламенту заниматься решением реальных проблем, а не повторять «лживые обвинения» в адрес Будапешта. Об этом Сийярто заявил 15 сентября в ответ на решение Европарламента о признании «серьезных нарушений» европейских ценностей со стороны Венгрии.

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Глава МИД Венгрии посоветовал Европарламенту обратить внимание на реальные проблемы европейцев, в частности, на рост цен на энергию, вызванный санкциями.

«Что касается сегодняшнего решения Европарламента, то лучше бы высокооплачиваемые представители Европарламента занимались реальными проблемами, например, помощью людям и европейской экономике после повышения цен на энергоносители втрое или вчетверо. Лучше бы искали выход из рецессии, высокой инфляции и высоких цен на энергию», — сказал Сийярто.

Напомним, ранее Европарламент призвал Совет ЕС обратить внимание на серьезные нарушения Венгрией ценностей, на которых основан Евросоюз. Будапешт обвинили в коррупции, притеснении СМИ, сексуальных меньшинств и нетрадиционных религий, а также призвали лишить Венгрию выплат из общеевропейского бюджета в рамках плана по восстановлению экономики.