Эксперты обсудили новый масштабный проект по безопасности детей в сети
Москва, 15 сентября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В четверг, 15 сентября, в Москве прошла пресс-конференция, в рамках которой был представлен новый портал организации, а также методические и просветительские материалы по детской безопасности в сети. В ходе дискуссии эксперты отрасли обсудили число пользователей, подвергающихся деструктивному воздействию в соцсетях, а также методы борьбы с дезинформацией в целом. Кроме того, специалисты обсудили детали нового масштабного проекта по безопасности детей в интернете.
По информации Лиги безопасного интернета, риск встретиться с опасным контентом онлайн довольно высок — 45% российских подростков подвергаются активному деструктивному воздействию в соцсетях. Специалисты организации выделяют более 20-ти рисков, на которые жалуются родители или сами дети.
Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина отметила, что 10,5 миллионов детей в России являются активными подписчиками деструктивных групп и сообществ в сети. Тем не менее, эта пугающая тенденция постепенно идет на спад. По словам Екатерины Мизулиной, число детей, которые вовлечены в деятельность опасных групп, неуклонно снижается в связи с блокировкой ряда экстремистских соцсетей, а также благодаря мерам, принимаемым неравнодушными гражданами. Важную роль в очищении онлайн-пространства от деструктивного контента, по мнению эксперта, играет государство, в особенности МВД, Генеральная прокуратура и Роскомнадзор.
Тем не менее проблема цифровой зависимости в России стоит все еще остро.
Еще одной немаловажной проблемой, по мнению эксперта, являются рекомендательные алгоритмы социальных сетей, видеохостингов, в первую очередь платформы YouTube.
В ходе дискуссии также было отмечено, что родители школьников, их бабушки и дедушки тоже зачастую мало знают об основных правилах безопасного поведения в сети. По мнению участников пресс-конференции, в связи с этим крайне важно помогать взрослым выстраивать грамотный диалог с детьми. Помимо прочего, с подобными проблемами сталкиваются педагоги и учителя.
С ней согласился и глава рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич. Эксперт подчеркнул важность медиаграмотности как предмета.
Помимо этого, в рамках пресс-конференции директор Лиги безопасного интернета представила новый портал организации со специальным разделом для родителей, где есть не только описание возможных угроз, но и практические советы, как им противостоять. На ресурсе есть информация о таких опасных явлениях как кибербуллинг, деструктивные онлайн-игры, публичность в сети, цифровой след, персональные данные и другое. Создан отдельный раздел для детей и подростков, которые самостоятельно ищут ответы на те или иные вопросы.
Екатерина Мизулина уверена, что «задача общественных организации состоит в том, чтобы помогать государству делать те вещи, которые оно, возможно, не успевает сделать. Конечно же все материалы будут направлены на экспертизу в Министерство просвещения и подведомственные организации».
Еще одним важным анонсом мероприятия стала акция «Месяц безопасного интернета», которую, по словам Екатерин6ы Мизулиной, планируется провести в 10 регионах страны. Среди них: Краснодарский край, Чечня, Хакасия, Забайкальский край, Красноярский край, Тюменская область, Оренбургская область, Сахалинская область, Амурская область, Хабаровский край.
В ходе дискуссии Александр Малькевич также поднял тему основных угроз для гражданского общества, выявлением которых занимается рабочая группа Общественной палаты Российской Федерации по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета.
В свою очередь, заместитель начальника отдела УОС МВД России Сергей Звягинцев рассказал об уроке «Безопасный интернет детям», который разрабатывался на протяжении нескольких лет.
Кроме того, Сергей Звягинцев рассказал о запущенной акции «Предупрежден — значит вооружен», в ходе которой на официальных аккаунтах МВД размещаются материалы, посвященные противодействию киберпреступности.