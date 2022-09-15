Москва, , 17:52 — REGNUM Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование порядка вовлечения в оборот долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Уборка пшеницы в полях Александр Погожев © ИА REGNUM

Предлагается признавать земельные доли, собственники которых умерли, выморочным имуществом.

Орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения данного земельного участка наделяется правом на обеспечение подготовки проекта межевания земельных участков и проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, предусмотренных утвержденным решением общего собрания проектом межевания земельных участков.

Кроме того, инициатива наделяет органы местного самоуправления поселений, или муниципальных округов, или городских округов до 1 января 2025 г. правом на участие в общем собрании участников долевой собственности от имени лиц, чьи земельные доли признаны невостребованными, а также передавать в аренду земельные участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей.

Реализация норм увеличит площадь используемых земель сельскохозяйственного назначения, поскольку в переходный период земельные участки будут вовлечены в оборот, отмечают авторы.

Статистика

По состоянию на 1 января 2019 г. органами местного самоуправления в списки невостребованных земельных долей внесены 1 595 757 земельных долей площадью 15,3 млн га.

Площадь невостребованных земельных долей в 2017 году составляла 17 млн га, в 2016 году — 18,4 млн га, в 2015 году — 16,8 млн га, в 2014 году — 18,1 млн га.

Невостребованные земельные доли в 2018 году составляли в среднем 6,8% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения, в отдельных субъектах РФ доля невостребованных земель составляла от 20% до 26,5%, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

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